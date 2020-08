Il Sud chiede i danni a Conte: “Irresponsabile imporci il lockdown totale” (Di venerdì 7 agosto 2020) Sono bastate poche ore per trasformare i verbali desecretati del comitato tecnico scientifico in una vera e propria bomba pronta a esplodere nelle mani del governo. Perché quello che emerge da quei dossier coincide esattamente con la realtà già evidente sotto gli occhi di tanti lavoratori costretti a fare i conti con una crisi senza precedenti: mentre nel Nord Italia il coronavirus obbligava a ricorrere a misure di Contenimento forti, la situazione al Meridione era tutt’altro che drammatica. Di sicuro, non tale da giustificare un lockdown totale, che ha finito per mettere in ginocchio l’economia costringendo le aziende a rimanere con le saracinesche abbassate per settimane e settimane. E allora, ecco che le associazioni di categoria si preparano a chiedere i danni. Dito puntato contro ... Leggi su ilparagone

diVirgilioA : RT @LAltravoce: Alla fiscalità di vantaggio va affiancato il progetto Sud di Alta velocità ferroviaria-porti-retroporti e Ponte sullo Stret… - Revenge84943671 : RT @LAltravoce: Alla fiscalità di vantaggio va affiancato il progetto Sud di Alta velocità ferroviaria-porti-retroporti e Ponte sullo Stret… - Paolo1926_ : RT @LAltravoce: Alla fiscalità di vantaggio va affiancato il progetto Sud di Alta velocità ferroviaria-porti-retroporti e Ponte sullo Stret… - sidewayseye : RT @LAltravoce: Alla fiscalità di vantaggio va affiancato il progetto Sud di Alta velocità ferroviaria-porti-retroporti e Ponte sullo Stret… - afradoc : RT @LAltravoce: Alla fiscalità di vantaggio va affiancato il progetto Sud di Alta velocità ferroviaria-porti-retroporti e Ponte sullo Stret… -

Ultime Notizie dalla rete : Sud chiede Sud, Bossio: «Colmare divario, ora lo chiede anche Ue» Corriere della Calabria Decreto Agosto, blocco dei licenziamenti fino al 16 novembre e fiscalità di vantaggio per il Sud

Il Consiglio dei ministri che dovrebbe tenersi in giornata dovrebbe varare il decreto agosto, la terza manovra per fronteggiare la crisi Covid (dopo il Cura Italia e il dl Rilancio), che vale 25 milia ...

“Chiusura? Golpe contro il Sud”: commercianti e albergatori chiedono i danni

La diffusione del contenuto dei verbali desecretati del Comitato tecnico scientifico rischia adesso di avere conseguenze per le scelte del governo. Le associazioni di molte categorie, soprattutto oper ...

Il Consiglio dei ministri che dovrebbe tenersi in giornata dovrebbe varare il decreto agosto, la terza manovra per fronteggiare la crisi Covid (dopo il Cura Italia e il dl Rilancio), che vale 25 milia ...La diffusione del contenuto dei verbali desecretati del Comitato tecnico scientifico rischia adesso di avere conseguenze per le scelte del governo. Le associazioni di molte categorie, soprattutto oper ...