Il giallo del delitto di via Poma: "Simonetta Cesaroni conosceva il suo killer" (Di venerdì 7 agosto 2020) Rosa Scognamiglio A trent'anni dal delitto di via Poma, il nome dell'assassino di Simonetta Cesaroni resta ancora un mistero: "Qualcuno a lei molto vicino", rivela il legale della famiglia Il 7 agosto del 1990, in un ufficio di via Poma 2, a Roma, una ragazza viene rinvenuta cadavere col corpo trafitto da 29 fenditure. Si tratta di Simonetta Cesaroni, 21 anni ancora da compiere, assassinata con un tagliacarte mentre sta disbrigando alcune pratiche di lavoro al computer. A trent'anni da quel drammatico pomeriggio estivo, dopo un complesso iter processuale, la sua morte resta un giallo intricato: l'omicida non ha ancora né un volto né un nome. Forse un conoscente, probabilmente uno spasimante respinto, per certo un ... Leggi su ilgiornale

zazoomblog : Il giallo del delitto di via Poma: Simonetta Cesaroni conosceva il suo killer - #giallo #delitto #Poma: #Simonetta - vincenzodaquino : RT @FLAFestival: Intervistato da @vincenzodaquino, #MarcoMalvaldi arriva questa sera a #Castelbasso per parlarci del suo ultimo libro, 'Il… - manfredik57 : A differenza dello Zafferano vero, quello giallo, questo non costa, ma insaporisce più del peperoncino - FLAFestival : Intervistato da @vincenzodaquino, #MarcoMalvaldi arriva questa sera a #Castelbasso per parlarci del suo ultimo libr… - ZPeppem : RT @mariobianchi18: Il #7agosto 1990 #SimonettaCesaroni è uccisa con 29 coltellate nell'ufficio dove lavora, sostituendo una collega. Dopo… -

Ultime Notizie dalla rete : giallo del Il giallo del delitto di via Poma: "Simonetta Cesaroni conosceva il suo killer" ilGiornale.it Non versavano la tassa di soggiorno, 17 albergatori indagati a Taormina

Operazione della guardia di finanza: per anni i titolari degli hotel non avrebbero versato al Comune quanto incassato dal tributo TAORMINA - Per anni non hanno versato al Comune quanto incassato a tit ...

Coronavirus, il 7 marzo il comitato suggerì misure differenziate per zone: tre giorni dopo scattò il lockdown in Italia.

Erano i giorni in cui la movida a Milano non si fermava e i centri commerciali erano ancora pieni. Erano i giorni in cui il presidente del Lazio e segretario del Pd, Nicola Zingaretti, dopo un ormai f ...

Operazione della guardia di finanza: per anni i titolari degli hotel non avrebbero versato al Comune quanto incassato dal tributo TAORMINA - Per anni non hanno versato al Comune quanto incassato a tit ...Erano i giorni in cui la movida a Milano non si fermava e i centri commerciali erano ancora pieni. Erano i giorni in cui il presidente del Lazio e segretario del Pd, Nicola Zingaretti, dopo un ormai f ...