Higuain Juventus, futuro in bilico: arriva la decisione a sorpresa (Di venerdì 7 agosto 2020) Higuain Juventus – La Juventus sembrerebbe aver di fatto scaricato Gonzalo Higuain. Il centravanti argentino non rientrerebbe più nei piani della dirigenza bianconera e adesso parte il toto-nome sulla sua prossima squadra. Nel frattempo prende quota una decisione inaspettata, quasi a sorpresa quella dell’attaccante sul suo futuro. Juve, Higuain verso la rescissione Secondo le ultime indiscrezioni riportate dalla “Gazzetta dello Sport” si va verso la rescissione del contratto di Higuain. Leggi anche: Juventus Lione probabili formazione: Cuadrado in attacco, novità a centrocampo Lasciare la Juve con un anno d’anticipo per poi trovare un altro club: questa l’intenzione del ... Leggi su juvedipendenza

