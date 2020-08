Gattuso: “Non riesco a togliermi l’etichetta di Ringhio di dosso, in Italia non sanno leggere i numeri” (Di venerdì 7 agosto 2020) Basta Ringhio, basta retorica. Gattuso non ne può più. E lo dice nella conferenza stampa alla vigilia di Barcellona-Napoli: “Bisogna saper leggere i numeri, in Italia forse non lo sappiamo fare abbastanza. Se l’organizzazione tattica viene scambiata per difensivismo non è un mio problema. Prima di levarsi l’etichetta di dosso, di Ringhio, ci vuole un po’ di tempo, ma va bene così”. L'articolo Gattuso: “Non riesco a togliermi l’etichetta di Ringhio di dosso, in Italia non sanno leggere i numeri” ilNapolista. Leggi su ilnapolista

sscnapoli : ?? #Gattuso “Ultimamente abbiamo praticato uno sport diverso dal calcio. Abbiamo faticato molto in questo periodo, n… - sscnapoli : ?? #Gattuso “Queste sono partite importanti per i giovani che abbiamo in rosa. Domani non si deve avere paura, dobbi… - CortesNoCortez : RT @sscnapoli: ?? #Gattuso “Ultimamente abbiamo praticato uno sport diverso dal calcio. Abbiamo faticato molto in questo periodo, non so chi… - napolista : Gattuso: il Barca non doveva essere in crisi? Erano tutte barzellette… “Domani questa non deve essere una partita… - ArturoMinervini : ?? 'Il calcio senza pubblico non è calcio' Firmato Rino #Gattuso. Uomo enorme. Che non si nasconde. Che il calcio lo… -

Ultime Notizie dalla rete : Gattuso “Non 'O Ciuccio s'appresentaje a Mmarassi contr'ê crifune lucale i 'e scummaje 'e sanco IlNapolista