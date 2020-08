E-mail Google sulle registrazioni audio, cosa cambierà (Di venerdì 7 agosto 2020) Nelle ultime ore sta arrivando agli utenti di tutto il mondo un’e-mail Google con oggetto “Abbiamo aggiornato la tua impostazione per le registrazioni vocali e audio“. cosa significa? A quanto pare, leggendo il resto del contenuto, si capisce che Google ha effettuato dei cambiamenti nelle impostazioni delle registrazioni audio. Ma cerchiamo di capire meglio cosa cambierà con questo aggiornamento. Leggendo il testo dell’e-mail Google si intuisce meglio a cosa sono dovute le modifiche: “Di recente abbiamo aggiornato l’impostazione per le registrazioni vocali e audio nel tuo Account Google e ... Leggi su quotidianpost

Milioni di persone in tutto il mondo hanno ricevuto una mail da Google dal titolo “Abbiamo aggiornato la tua impostazione per le registrazioni vocali e audio” che ufficializzava un cambio radicale da ...In queste ultime ore Google ha iniziato ad inviare agli utenti italiani, una email con un oggetto molto particolare, ossia “Abbiamo aggiornato la tua impostazione per le registrazioni vocali e audio”, ...