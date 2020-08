Delitto di via Poma, 30 anni dopo la verità (ancora) impossibile sulla morte di Simonetta Cesaroni. Appello ai pm: “Diano un segnale” (Di venerdì 7 agosto 2020) La verità (ancora) impossibile sulla morte di Simonetta Cesaroni tormenta la sua famiglia. E anche chi dal processo ne è uscito innocente e vorrebbe essere dimenticato. Un oblio che potrebbe arrivare se si desse un nome a chi per 29 volte colpì la ragazza il 7 agosto del 1990, in un appartamento di via Poma a Roma. “Resta il dolore e restano tanti dubbi: il pm dia segnali, le indagini potrebbero essere riaperte” dice Federica Mondani, avvocato di parte civile della famiglia. In quale direzione? Con quali elementi? Il responsabile non è mai stato individuato, nonostante i ripetuti avvisi di garanzia consegnati alle persone sbagliate e un lungo processo a carico dell’ex fidanzato, Raniero Busco, prima condannato a 24 ... Leggi su ilfattoquotidiano

