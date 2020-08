Champions, Juve-Lione 2-1 ma bianconeri eliminati (Di venerdì 7 agosto 2020) La Juve esce da questa strana Coppa d'agosto e i prossimi giorni diranno se anche Maurizio Sarri uscirà dalla casa della Signora. Di certo, l'eliminazione agli ottavi contro questo Lione, squadra ... Leggi su gazzetta

juventusfc : Ci siamo. La #UCL sta per tornare. #JuveOL, -1. #FinoAllaFine - juventusfc : KICK OFF |??| Si parte!! Qui, dove tutto è possibile, regalateci una grande serata! #FinoAllaFine ?? LIVE MATCH ??… - juventusfc : La conferenza stampa di Mister #Sarri e @bonucci_leo19 inizia in questo momento all'Allianz Stadium! LIVE… - matibostero08 : RT @JulianRoss79: Champions League. Partecipazioni: Juve 34 Milan 28 Inter 20 Vittorie: Milan 7 Inter 3 Juve 2 Buonanotte. - GioGiachetti : RT @Vatenerazzurro1: Alla Juve #CR7 è uscito in Champions league ai quarti contro l'Ajax, ed agli ottavi contro il Lyon, ripeto Lyon. Mi pi… -