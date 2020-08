Caos dati in Spagna, aggiornamento in ritardo (Di venerdì 7 agosto 2020) La Spagna continua a essere nel mirino di tutti i paesi europei per il numero crescente di casi di persone positive al Covid: 315mila dall’inizio della pandemia quelli dichiarati dal governo. Ieri i numeri erano piuttosto elevati: parliamo di circa 2.000 casi in sole 24 ore. Perché scriviamo “circa”? Perché – e questo è uno dei problemi – il governo ieri ha comunicato in realtà 4.000 casi, di cui 1.900 relativi a giovedì, e il resto ai giorni precedenti. Pertanto, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

DamicoPierLuigi : @agorarai @paoloigna1 @davidefaraone Butterfly effect, teoria del caos e c’è chi è convinto di prevedere con mesi d… - NDroghe : @italia_nel_caos Dati 2018 (ministro #Salvini): 'La quasi totalità dei soggetti (91,4%) è stata denunciata per traf… - bizcommunityit : RT://Data Management: come passare dal caos all'intelligenza dei dati - @TalendIT - Tonysta61749672 : @minnigonzales @andiamoviaora E ma aspetta che affermeranno che sono dati non veritieri perché c’è caos - bizcommunityit : RT://Data Management: come passare dal caos all'intelligenza dei dati - @TalendIT -

Ultime Notizie dalla rete : Caos dati Caos migranti e contagi quadruplicati: i dati del coronavirus in Sicilia tra i peggiori in Italia Giornale di Sicilia Caos-parcheggi a Cisanello: chiude il C in caso di code

pisa In questi ultimi anni l’Azienda ospedaliero-universitaria pisana ha realizzato a Cisanello una serie di aree-parcheggio in ottemperanza a quanto previsto dal masterplan del nuovo ospedale approva ...

Schiamazzi e bottiglie lanciate dalle Mura, è partita la raccolta firme per il Maiano

GROSSETO. Lo avevano annunciato, ora sono passati all’azione. Gli abitanti di viale Fossombroni hanno lanciato una raccolta firme per dire basta ai disordini e agli schiamazzi notturni sulle Mura, nel ...

pisa In questi ultimi anni l’Azienda ospedaliero-universitaria pisana ha realizzato a Cisanello una serie di aree-parcheggio in ottemperanza a quanto previsto dal masterplan del nuovo ospedale approva ...GROSSETO. Lo avevano annunciato, ora sono passati all’azione. Gli abitanti di viale Fossombroni hanno lanciato una raccolta firme per dire basta ai disordini e agli schiamazzi notturni sulle Mura, nel ...