Benevento, suggestione Bonaventura: è un pupillo di Inzaghi (Di venerdì 7 agosto 2020) Benevento - Su Jack Bonaventura c'è da tempo il Benevento : il club sannita vuole un giocatore di quel livello per il salto di qualità, e la presenza di Pippo Inzaghi è una garanzia per il giocatore, ... Leggi su corrieredellosport

serieB123 : Benevento, suggestione Bonaventura: è un pupillo di Inzaghi - sportli26181512 : Benevento, suggestione Bonaventura: è un pupillo di Inzaghi: I sanniti seguono l'ex Milan, ora svincolato, che al s… - IAMCALCIOBENEVE : Benevento. Mercato. La suggestione: Callejon come Maggio? -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento suggestione

Corriere dello Sport

Josè Maria Callejon, dopo ben 7 anni lascerà il Napoli: molto probabilmente torna in Spagna, ma potrebbe restare in Italia. E’ arrivato il primo acquisto in attacco Victor Osimhen, ma ci sono da siste ...Il calciomercato non è fatto solo di lotte all'ultimo euro per assicurarsi questo o quel calciatore ma certe decisioni vengono prese, talvolta, anche sulla scorta di un diverso tipo di valutazioni. Pe ...