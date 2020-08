Barcellona Napoli, Gattuso si affida Insigne e Mertens (Di venerdì 7 agosto 2020) : gli azzurri hanno voglia di certezze per cercare l’impresa Insigne e Mertens. Gennaro Gattuso vuole giocarsi il tutto per tutto con il Barcellona, come riportato nel focus odierno de La Gazzetta dello Sport. Per espugnare il Camp Nou – si legge – Gattuso punta sui suoi big. Il belga è capocannoniere azzurro in champions. Oggi il test per il capitano: bisognerà capire come sta dal punto di vista fisico, ma il numero 24 cercherà di stringere i denti. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

