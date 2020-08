Armando Incarnato ubriaco in diretta su Instagram: ci prova con una fan e fa confessioni sul suo telefono (FOTO) (Di venerdì 7 agosto 2020) Armando Incarnato, cavaliere del parterre maschile di Uomini e Donne, ha dato luogo ad una diretta su Instagram in cui è apparso un po’ su di giri. Il protagonista si trova attualmente in vacanza e ne ha approfittato per chiacchierare con i fan. Per rendere più brioso il collegamento, però, il napoletano ha deciso di coinvolgere nella diretta anche alcuni utenti in modo da potersi interfacciare con loro. Tra le fortunate, è stata chiamata in causa anche una donna, che subito ha suscitato interesse nel cavaliere. Armando ci prova con una fan in diretta Instagram In queste ore, Armando Incarnato si è collegato in diretta su ... Leggi su kontrokultura

