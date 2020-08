Wta Palermo 2020, Giorgi supera Juvan in tre set e raggiunge i quarti di finale (Di giovedì 6 agosto 2020) Camila Giorgi ha conquistato l’accesso ai quarti di finale del Wta International di Palermo 2020, primo torneo professionistico post-lockdown, ai danni della giovane slovena Kaja Juvan. La giocatrice classe ’91 si è imposta mediante il punteggio di 3-6, 6-2, 6-4, dimostrando coraggio, concretezza, voglia di vincere ed un grande talento. La prestazione di Giorgi è stata condizionata da un’infinità di errori, sia non forzati che causati dalla straordinaria pressione offensiva dell’avversaria: sin troppe disattenzioni, non fatali però al risultato finale. L’azzurra ha cambiato marcia dopo un primo set a dir poco cupo, trovando il proprio gioco e regalando attimi di tennis straordinari agli ... Leggi su sportface

