Viviana Parisi scomparsa: avvistata con il figlio ai Giardini Naxos, i dettagli (Di giovedì 6 agosto 2020) Viviana Parisi scomparsa nel nulla insieme al figlio Gioiele di 4 anni. Il giallo si infittisce. Ancora nessun elemento investigativo utile è emerso, e più passano le ore più la situazione si fa insostenibile per la famiglia. Viviana Parisi e il figlio avvistati ai Giardini Naxos Secondo quanto riportano in queste ore le testate locali, la donna sarebbe stata avvistata in un parco giochi ai Giardini Naxos, in provincia di Messina. Ad avvistarla un ragazzino, intorno alle 23 del 4 agosto scorso. Il racconto del giovane, ora al vaglio degli inquirenti, sarebbe dettagliato e ricco di particolari. La descrizione fornita sarebbe compatibile con quella ... Leggi su urbanpost

