Traffico Roma del 06-08-2020 ore 19:30 (Di giovedì 6 agosto 2020) Luceverde Roma ritrovati dalla redazione sul grande raccordo anulare Traffico intenso con rallentamenti in carreggiata esterna tra gli svincoli via Laurentina di via Tuscolana mentre interna si rallenta altezza di via Flaminia sul tratto Urbano A24 Roma-l’aquila-teramo si sta in coda in entrata in città dello svincolo di via di Tor Cervara cena quello di Viale Palmiro Togliatti ricordiamo che inizia di questa autostrada è chiusa al Traffico in uscita Roma tra tangenziale est via Filippo Fiorentini su via Casilina Traffico intenso è rallentato nel tratto compreso tra via Vermicino e via del Ponte di Pantano entrambi le direzioni per incidente Traffico rallentato nelle aree dell’incrocio formato tra via di Decima via Camillo Sabatini per ... Leggi su romadailynews

