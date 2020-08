Torna l’ombra del calcioscommesse, spunta l’audio WhatsApp sulla partita combinata: il capitano si difende (Di giovedì 6 agosto 2020) Un nuovo presunto caso di calcioscommesse. Stavolta siamo in Spagna, nella Segunda Division, e la partita finita nel mirino delle indagini è Deportivo La Coruña-Fuenlabrada. La particolarità del match? Non si è giocato. Infatti lo scorso 20 luglio sono stati riscontrati diversi casi di positività al Covid-19 tra le fila della squadra madrilena. La gara è in programma per il 7 agosto ma è scoppiato un caso: nelle ultime ore è trapelato un audio WhatsApp in cui Álex Bergantiños, capitano del Deportivo La Coruña, lasciava intendere una “scansata” contro gli avversari. La polizia ne ha voluto sapere di più e ha convocato il calciatore. Come riporta ‘derbyderbyderby’, nella conversazione si sente dire: “Non ... Leggi su calcioweb.eu

