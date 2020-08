Siviglia-Roma 2-0: live secondo tempo (Di giovedì 6 agosto 2020) La Roma si fa vedere subito dalle parti di Bono con un tiro, da fuori area, di Mkhitaryan. La palla esce fuori alla sinistra del portiere. 51': tentativo di @HenrikhMkh con il sinistro, palla fuori #... Leggi su globalist

Corriere : Friedkin, mani sulla Roma: nella notte firmato l’accordo. Operazione da 591 milioni - tancredipalmeri : Nel frattempo qualcuno, forse un tifoso romanista arrabbiato per le sue scelte arbitrali in Siviglia-Roma, ha inser… - Gazzetta_it : #Suso ritrova l’Italia: “Ma questo è il trofeo del #Siviglia” - Gazzetta_it : Risultato finale, Siviglia-Roma 2-0 - 100x100Napoli : Il #Siviglia elimina la #Roma dall'Europa League e qualifica ufficialmente la Lazio in Champions -