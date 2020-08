Si autoimpone il digiuno per "purificarsi": muore donna di 43 anni a Taranto (Di giovedì 6 agosto 2020) Aveva smesso di nutrirsi per “purificarsi”: una donna di 43 anni è morta in provincia di Taranto a causa di un prolungato digiuno. A trovarla, nel suo letto, è stata la madre, rientrata da un periodo di assenza. Le due donne vivevano insieme, a San Marzano di San Giuseppe. L’autopsia del corpo ha rintracciato “una presenza significativa di acetone”, causata proprio dal mancato nutrimento.A riportare la notizia è stato il “Nuovo Quotidiano di Puglia”, il quale ha ricostruito la vicenda e ha riportato il rapporto choc del medico legale, che ha accertato come causa della morte proprio il digiuno. A vegliare sulla sua alimentazione era la madre che, però, si trovava all’epoca dei fatti fuori ... Leggi su huffingtonpost

