Scuola, stop alle classi pollaio. Firmato il protocollo per la sicurezza (Di giovedì 6 agosto 2020) Dall’helpdesk per le scuole, alle modalità di ingresso e uscita, all’igienizzazione degli spazi, fino all’impegno politico per il superamento delle ‘classi pollaio’, con l’intenzione di avviare un iter normativo per affinché venga fissato un tetto massimo sul numero di alunni nelle classi. È stato Firmato questa mattina dal Ministero dell’Istruzione e dalle organizzazioni sindacali il protocollo per garantire l’avvio dell’anno scolastico in sicurezza. Il documento offre regole alle istituzioni scolastiche ed ha l’obiettivo di essere anche un punto di riferimento anche per studentesse, studenti e famiglie.“Al ministero abbiamo appena dato il via libera ... Leggi su huffingtonpost

