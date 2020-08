Scuola, Salvini su Azzolina: “Banchi a rotelle? Dannosi in zone sismiche. Regaliamone uno a questa ministra incapace e rimandiamola a casa” (Di giovedì 6 agosto 2020) “Andiamo in giro con le mascherine, stiamo a distanza, ci salutiamo col gomito e nel frattempo sbarcano da barchini e barconi migliaia di balordi, che fanno quello che vogliono dalla mattina alla sera, fregandosene di tutto e di tutti, e che vanno in giro per l’Italia senza nessuna precauzione. Ma appena ci rimandate al governo, e non manca tanto tempo, torneremo a sigillare i porti, come abbiamo fatto prima. Su questo non ci piove”. Sono le parole del leader della Lega, Matteo Salvini, in una conferenza stampa tenutasi ad Avezzano (L’Aquila) per la presentazione del candidato sindaco del Carroccio, Tiziano Genovesi. E rincara: “I geni poi li spargono per il resto d’Italia. Hanno tolto 10 militari da Verona per mandarli a controllare gli immigrati in giro per Caltanissetta. Siamo un paese strano, dove teniamo in emergenza gli ... Leggi su ilfattoquotidiano

