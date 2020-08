Samsung lancia il programma One UI 3.0 Beta con Android 11 per Galaxy S20 (Di giovedì 6 agosto 2020) Samsung ha annunciato l'apertura di un programma Beta di One UI 3.0 destinato agli sviluppatori e dedicato alla serie Samsung Galaxy S20 L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

ElisaElisa110 : RT @Corriere: Samsung lancia il Galaxy Note 20 Ultra. Ma la sorpresa sono le cuffiette «a fagiolo» Buds Live - mag_digital : Samsung lancia i nuovi Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 e Galaxy Z Fold 2 - medicojunghiano : RT @infoitscienza: Galaxy A42, Samsung lancia uno smartphone 5G lowcost con batteria super - infoitscienza : Galaxy A42, Samsung lancia uno smartphone 5G lowcost con batteria super - MashableItalia : RT @Connessioni: Samsung lancia i nuovi Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra @mashableitalia -