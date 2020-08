Salerno, partita la sperimentazione dell’app “CiShoppo” (Di giovedì 6 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Questa mattina l’Assessore al Commercio del Comune di Salerno Dario Loffredo e il CEO di IT SVIL Carlo Mancuso hanno incontrato i referenti delle associazioni di categoria per illustrare i vantaggi, le potenzialità e le modalità di attivazione/utilizzo dell’app “CiShoppo”. La sperimentazione dell’app è partita nella città di Salerno proprio in virtù della partnership con il Comune di Salerno, con la possibilità offerta agli esercenti locali di iscriversi gratuitamente alla piattaforma, e quindi promuovere prodotti ed i servizi ad un pubblico altamente profilato e targetizzato, vicino al proprio negozio o alla propria struttura. L’incontro ha rappresentato ... Leggi su anteprima24

putipo : @AndreaBiferi Si la partita di Salerno l’ho guardata con più attenzione di altre sembrava fossero scesi in campo sa… -

Ultime Notizie dalla rete : Salerno partita Lite a Giffoni dopo una partita di calcio: coinvolti ragazzi di Salerno L'Occhio di Salerno Trenitalia aumenta i collegamenti con il Sud Italia per agosto

Trenitalia arricchisce l’offerta di corse con il sud Italia: sono 12 le nuove Frecce che si aggiungono alla programmazione ordinaria a partire dal secondo weekend di agosto. Sono previste sei nuove co ...

Torna il Positano Teatro Festival, da venerdì 7 a domenica 9, Premio Annibale Ruccello a Mariano Rigillo.

Il Positano Teatro Festival Premio Annibale Ruccello, non si ferma, la rassegna diretta da Gerardo D’Andrea che da vent’anni “offre uno sguardo sulla drammaturgia contemporanea, italiana e straniera”, ...

Trenitalia arricchisce l’offerta di corse con il sud Italia: sono 12 le nuove Frecce che si aggiungono alla programmazione ordinaria a partire dal secondo weekend di agosto. Sono previste sei nuove co ...Il Positano Teatro Festival Premio Annibale Ruccello, non si ferma, la rassegna diretta da Gerardo D’Andrea che da vent’anni “offre uno sguardo sulla drammaturgia contemporanea, italiana e straniera”, ...