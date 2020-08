Roma, rapisce un cucciolo al canile per farlo vivere in condizioni pietose: salvato dalle Guardie Zoofile (Di giovedì 6 agosto 2020) E’ una storia a lieto fine, quella che vede protagonista un cucciolo rapito dal canile della Muratella, a Roma. A raccontare questa storia, che sembra incredibile ma che invece pare sia piuttosto comune, sono i volontari delle Guardie Zoofile Norsaa, che hanno salvato il cagnolino da un triste destino. LEGGI ANCHE: Campidoglio, partita la campagna ‘Sempre Insieme #iononliabbandono’: Enzo Salvi e Maurizio Mattioli i testimonial “Intervento dei nostri operatori per una segnalazione del canile della Muratella. Una donna – raccontano i volontari – aveva portato via un cucciolo bypassando i controlli routinari ed allontanandosi dalla struttura. I nostri operatori, a seguito di ulteriori informazioni da fonte ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Roma, rapisce un cucciolo al canile per farlo vivere in condizioni pietose: salvato dalle Guardie Zoofile -

Ultime Notizie dalla rete : Roma rapisce Roma, rapisce un cucciolo al canile per farlo vivere in condizioni pietose: salvato dalle Guardie Zoofile Il Corriere della Città Cosa fare alla stazione di Roma Termini in attesa del treno

Sei di corsa, arrivi alla stazione con bagagli, biglietto e cellulare che nonostante sia venerdì sera continua a squillare ma proprio in quel momento alzi gli occhi sul tabellone dei treni in partenza ...

Il Museo del fascismo #Roma già ce l’ha | Michele Fiano

Ce n’è una sezione intera in #ViaTasso, dove gli antifascisti anche arrestati dai fascisti venivano torturati dalle SS, ce n’è una sezione a Lungotevere Arnaldo da Brescia dove fu rapito per poi ...

Sei di corsa, arrivi alla stazione con bagagli, biglietto e cellulare che nonostante sia venerdì sera continua a squillare ma proprio in quel momento alzi gli occhi sul tabellone dei treni in partenza ...Ce n’è una sezione intera in #ViaTasso, dove gli antifascisti anche arrestati dai fascisti venivano torturati dalle SS, ce n’è una sezione a Lungotevere Arnaldo da Brescia dove fu rapito per poi ...