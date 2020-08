Rimborso modello 730 senza sostituto d’imposta: quando arrivano i soldi? (Di giovedì 6 agosto 2020) Rimborso modello 730 senza sostituto d’imposta: quando arrivano i soldi? Se avete presentato il modello 730 senza sostituto d’imposta vi starete domandando quando riceverete il Rimborso dovuto. Infatti, quest’anno, diversi cittadini hanno presentato un modello 730 senza sostituto d’imposta: la scadenza della presentazione, lo ricordiamo, cade il 30 settembre 2020. Nei mesi di giugno e luglio i contribuenti con un datore di lavoro hanno potuto presentare un 730 senza sostituto d’imposta (ovvero l’azienda o ente di lavoro che si sostituisce allo Stato per compensare o ... Leggi su termometropolitico

Rimborso modello 730/2020: busta paga o pensione Inps, cos'è come funziona e quando arriva alla luce del decreto Rilancio? Quando vengono operate le trattenute su Irpef, acconto e saldo addizionali co ...Quando arriva il rimborso 730/2020 sulla pensione? Quest’anno ci sono alcune importanti novità per quanto riguarda le date per il rimborso IRPEF. Contrariamente a quanto succedeva gli anni scorsi, qua ...