Regionali | ora per vincere Ceccardi ripesca slogan Rossidel 2015

FIRENZE – Per battere Eugenio Giani, Susanna Ceccardi schiera anche Enrico Rossi. Da alcune ore è partita la campagna affissioni a Firenze e in altre città della Toscana della candidata del centrodestra alla presidenza della Regione. E nei manifesti l'eurodeputata leghista sceglie lo stesso claim adottato per le elezioni del 2015 dal governatore uscente: 'Toscana, ci siamo'. Non si tratta di un inciampo involontario nel medesimo messaggio per mancanza di creatività, ma di una precisa scelta politica. Questo almeno si ricava dalla spiegazione che offre la stessa esponente del Carroccio in un post su Facebook.

Ultime Notizie dalla rete : Regionali ora Regionali Campania, le giravolte di Rosa Capuozzo: primo sindaco grillino, ora in lista con la Lega Il Mattino Sicilia, 430 ettari di campi a disposizione dei giovani dell'Isola: ecco il bando della Banca della Terra

Per ora i terreno riguardano le province di Agrigento, Caltanissetta, Enna e Siracusa, ma non si esclude un nuovo bando PALERMO - «Oggi diciamo la terra ai giovani». Lo ha detto il presidente della Re ...

CRONACA METEO: ancora molti temporali al Sud anche forti, tromba d'aria nel Palermitano. La situazione e la previsione

Il vortice di bassa pressione che ha attraversato l'Italia continua ad esercitare la sua azione al Sud della Penisola rinnovando rovesci e temporali. Nella notte bersaglio delle piogge che a tratti so ...

