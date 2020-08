Pinocchio: Tom Hanks sarà Geppetto (Di giovedì 6 agosto 2020) Secondo i rumor, l’attore Tom Hanks è in trattative per interpretare il ruolo di Geppetto nel live action Disney di Pinocchio Dopo aver ottenuto una nomination all’Oscar per il ruolo di Mister Rogers in A Beautiful Day in the Neighborhood, Tom Hanks sarà protagonista di un’altra storia dedicata ai più piccoli. Secondo quato riportato da Deadline, infatti, pare che l’attore sia in trattative per interpretare Geppetto nella rivisitazione live action Disney di Pinocchio di Robert Zemeckis. Il classico animato Disney del 1940 racconta la storia di un burattino vivente che, con l’aiuto del grillo parlante che fa le veci della sua coscienza, deve dimostrarsi degno di diventare un bambino vero. Ricordiamo che, oltre al live action Disney, ... Leggi su tuttotek

