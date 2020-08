Noi Campani-Mastella: “Consegnata la lista completa al comitato De Luca” (Di giovedì 6 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Riguardo la consegna dei candidati delle cinque liste provinciali al comitato del candidato presidente De Luca, il coordinamento regionale di Noi Campani – Mastella ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Siamo stati tra i primi questa mattina a consegnare al comitato De Luca la lista dei nostri cinquanta candidati alla carica di consigliere regionale per le cinque circoscrizioni provinciali. Il termine per la consegna allo staff del candidato presidente era per questa sera ma avendo tutti i candidati abbiamo inviato i dati in largo anticipo. Ringraziamo quindi tutti i candidati per la loro disponibilità e per l’impegno che stanno già profondendo in campagna elettorale. Abbiamo candidato sindaci, amministratori, ... Leggi su anteprima24

TV7Benevento : Noi Campani-Mastella, “consegnata la lista completa al comitato De Luca”... - backtoblacklis1 : @BigGiba69 portateli è meglio. noi campani riserviamo sempre un temporale estivo di benvenuto ai turisti ?? - RAFFYG10 : RT @RAFFYG10: @CivicraziaItaly I cittadini campani, tutti noi, dobbiamo seguire l' esempio del Difensore Civico Campano, solo in questo mod… -

Ultime Notizie dalla rete : Noi Campani Noi Campani, la lista di Clemente Mastella rischia di saltare Stylo24 Vado, petizione per riavere i rintocchi del campanile

Gli abitanti di Segno non ci stanno. Dopo la protesta di un ospite della frazione di Vado Ligure per il suono delle campane nelle ore notturne, e la decisione del Vescovo di interrompere i rintocchi d ...

La Campania ha approvato la legge contro l'omotransfobia

Il consiglio regionale della Campania ha approvato la legge contro l'omotransfobia: l'aula ha approvato. La legge nasce in seguito a una serie di emendamenti presentati all'originario testo unificato ...

Gli abitanti di Segno non ci stanno. Dopo la protesta di un ospite della frazione di Vado Ligure per il suono delle campane nelle ore notturne, e la decisione del Vescovo di interrompere i rintocchi d ...Il consiglio regionale della Campania ha approvato la legge contro l'omotransfobia: l'aula ha approvato. La legge nasce in seguito a una serie di emendamenti presentati all'originario testo unificato ...