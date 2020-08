No, queste immagini non provano che l’esplosione di Beirut sia stata causata da un missile (Di giovedì 6 agosto 2020) Giovedì 6 agosto 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare l’attendibilità delle informazioni contenute in un post, pubblicato il 5 agosto su Facebook da un account personale. Il post oggetto di verifica contiene due fotogrammi, che secondo il suo autore mostrerebbero «il missile sparato su Beirut» durante quello che nella didascalia viene definito un «attacco missilistico militare». Una delle immagini contenute nel post non si riferisce all’esplosione di Beirut, la seconda sì, ma non ritrae l’impatto di un missile. La didascalia contiene invece una notizia falsa. Il riferimento del post è all’enorme esplosione avvenuta il 4 agosto 2020 nel porto di ... Leggi su facta.news

Con ogni probabilità, il carico di nitrato di ammonio che è deflagrato nel porto di Beirut — causando un'esplosione di enormi proporzioni che ha ucciso oltre cento persone — era stoccato in un magazzi ...

