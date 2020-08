NBA, Sacramento interrompe l’emorragia di sconfitte: Pelicans stesi grazie ad un super Bogdanovic (Di giovedì 6 agosto 2020) Dopo tre sconfitte consecutive incassate nella bolla di Orlando, Sacramento trova la prima vittoria superando New Orleans al termine di un match ricco di emozioni e di colpi di scena. I King si impongono con il punteggio di 140-125, mantenendo sempre in mano il pallino del gioco fino dalla prima frazione di gioco. Ottima la prestazione di Bogdanovic per la franchigia di Sacramento, il serbo infatti mette a referto ben 35 punti conditi da 4 rimbalzi e 3 assist. Doppia Doppia invece per Fox, che ne piazza 30 con 10 assist, mentre è Zion Williamson il migliore dei Pelicans con 24 punti all’attivo. Poco impiegato infine Nicolò Melli, solo quattro i punti per l’italiano nei pochi minuti trascorsi in campo.L'articolo NBA, Sacramento ... Leggi su sportfair

StorieASpicchi : RT @lelloarcuri2: Prestazione superba di #Bogdanovic che ne mette 35 tirando con il 65% e con 6/9 da 3Pt. In generale Sacramento tira quasi… - lelloarcuri2 : Prestazione superba di #Bogdanovic che ne mette 35 tirando con il 65% e con 6/9 da 3Pt. In generale Sacramento tira… - Gazzetta_NBA : #Pelicans, sconfitta dolorosa. E ora per #Melli e Zion i playoff si allontanano - VdVSport : ?? #NBA #Kings vs. #WontBowDown 140-125 Nella sfida tra due squadre dalle flebili speranze di playoff, la spunta S… - sportli26181512 : NBA, risultati della notte: Zion e Melli in campo. Heat-Bucks alle 22 su Sky: I Pelicans di Williamson e Melli apro… -

Sanguinosa sconfitta per Pelicans che ora complica non poco il cammino verso il play-in game per Zion e compagni. Sacramento produce un primo quarto a livello offensivo surreale, tiene il piede sull’a ...

