Mps chiude semestre in rosso: perdita a 1,09 miliardi di euro (Di giovedì 6 agosto 2020) (Teleborsa) – Mps chiude il secondo trimestre in rosso facendo registrare una perdita netta significativa, pari a 845 milioni, portando la perdita totale del primo semestre dell’anno a 1,09 miliardi di euro, a fronte dell’utile di 93 milioni registrato nello stesso periodo del 2019. Lo comunica la banca senese dopo il consiglio di amministrazione sui risultati trimestrali precisando che il risultato negativo di aprile-giugno include la svalutazione delle Dta per 476 milioni, componenti non operative negative per 384 milioni per accantonamenti a fronte di rischi legali e impegni contrattuali (legati a cessioni di asset), contributi straordinari ai fondi di sistema e rettifiche su crediti addizionali per 107 milioni. Nel secondo trimestre, spiega Mps, ... Leggi su quifinanza

