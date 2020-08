Manchester City, Guardiola: “Sarà una partita diversa, ma vogliamo vincere” (Di giovedì 6 agosto 2020) “E’ passato molto tempo dalla gara di andata. Questa e’ una partita diversa“. Queste le dichiarazioni di Pep Guardiola alla vigilia della gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Real Madrid. All’andata i “Citizens” si sono imposti 2-1 in un Santiago Bernabeu gremito, mentre ora il ritorno andrà in scena in un Etihad vuoto: “La realta’ e’ che a tutti mancano gli spettatori – ha sottolineato Guardiola in conferenza stampa -, ma quando torneranno dovranno esserci le massime condizioni di sicurezza per tutti, ma magari e’ piu’ importante che i bambini tornino a scuola il piu’ presto possibile. Al di la’ di tutto questo se vogliamo vincere questa competizione, dobbiamo migliorare il ... Leggi su sportface

