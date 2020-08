Maltempo, Rfi: “Ripresa la circolazione sulla dorsale Adriatica” (Di giovedì 6 agosto 2020) circolazione ferroviaria ripresa sulla dorsale Adriatica, dopo l’interruzione della linea ferroviaria Pescara – Foggia, nel tratto fra Termoli e San Severo (Campobasso), per la danni provocati dal Maltempo.Il traffico ferroviario, ripristinato alle 13.10, sta tornando progressivamente alla normalità. Il forte temporale che ha interessato questa notte la zona aveva provocato l’allagamento della linea, con danni agli impianti di circolazione e l’asportazione di circa un chilometro di massicciata. Circa 50 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) e delle ditte esterne hanno lavorato ininterrottamente in queste ore per ripristinare le condizioni di sicurezza della circolazione. Durante la sospensione l’offerta commerciale e’ ... Leggi su meteoweb.eu

