Maltempo Puglia | violento nubifragio a Taranto | 50mm in 2 ore e temperatura piombata a +18°C | pesanti allagamenti in città FOTO e VIDEO

Un violento nubifragio si è abbattuto su Taranto nel pomeriggio, scaricando 50mm di pioggia in due ore dalle 16 alle 18, per un quantitativo totale sulla città di quasi 60mm. La città ha riportato pesanti allagamenti, come dimostrano le FOTO della gallery scorrevole in alto e i VIDEO in fondo all'articolo, con tanti disagi per la popolazione, mentre la temperatura è piombata a +18°C poco dopo l'inizio del nubifragio.

