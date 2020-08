L’Unico e Insuperabile Ivan: la data di uscita su Disney+ e i doppiatori italiani (Di giovedì 6 agosto 2020) L'Unico e Insuperabile Ivan ha ora una data di uscita in streaming su Disney+ e sono stati svelati i doppiatori italiani del film. L'unico e Insuperabile Ivan, di cui è stato diffuso un nuovo trailer ed è stato svelato il cast di doppiatori, ha ora una data di uscita italiana: l'11 settembre il film debutterà in esclusiva su Disney+ dopo l'anteprima prevista il 18 agosto al Giffoni Film Festival. Il video anticipa qualche sequenza dell'incredibile avventura vissuta da un gorilla cresciuto in cattività e che sogna di tornare libero nel suo ambiente naturale. Basato sul pluripremiato libro di Katherine Applegate, edito in Italia da Mondadori, e ... Leggi su movieplayer

