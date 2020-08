Legge elettorale, il Pd preme per accelerare. Di Maio: “Per M5s nessun problema”. Il no a un appoggio di Fi: “Maggioranza troverà intesa” (Di giovedì 6 agosto 2020) L’obiettivo resta quello di approvare una nuova Legge elettorale entro il 20 settembre in un ramo del Parlamento. Nicola Zingaretti ha avvertito gli alleati e non cambia idea. Troppo “rischioso”, per il Pd, dare il via libera definitivo al taglio del numero dei parlamentari con l’approvazione del referendum costituzionale senza prima aver portato a casa i correttivi previsti nell’accordo di maggioranza, dall’ok a un sistema proporzionale fino al superamento della base regionale per l’elezione del Senato, per far fronte ad alcuni problemi di rappresentanza nelle Regioni piccole. Il M5s non si tira indietro, almeno stando alle parole di Luigi Di Maio: “Comprendo le preoccupazioni del Pd, l’accordo era che contestualmente alla riforma avremmo cambiato le regole del gioco: ... Leggi su ilfattoquotidiano

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Conte e i servizi. Esplosione a Beir… - mattiafeltri : Caro @nzingaretti lei sta dicendo che la vostra riforma costituzionale (riduzione dei parlamentari) diventa pericol… - graziano_delrio : Legge elettorale, referendum, immigrazione e ius soli. Passare presto da parole a fatti. Ecco qualche riflessione n… - ragusaibla : RT @TeresaBellanova: Con l'approvazione del Senato, la prefetta di Bari Antonia Bellomo ottiene il via libera dal Parlamento per introdurre… - LucaGianni11 : @JorgeTrimy E allora si cambia legge elettorale. Non si dà una mazzata alla democrazia -

Ultime Notizie dalla rete : Legge elettorale Legge elettorale, Bonaccini: "Per gli italiani non è una priorità". Ma nel Pd c'è chi vota No al referendum La Repubblica Luigi Di Maio: "Sulla legge elettorale troveremo un accordo"

Sulla legge elettorale la maggioranza troverà un accordo e anche se Italia Viva è contraria all’ipotesi di un sistema proporzionale, non servirà l’aiuto di Forza Italia per far passare la riforma. Ne ...

Il taglio dei parlamentari è solo espressione del becero antiparlamentarismo dei 5 Stelle

La riduzione dei parlamentari da 630 a 400 alla Camera e da 315 a 200 al Senato è solo l’espressione dell’antiparlamentarismo dei Cinque Stelle che hanno fatto della demagogia la loro identità proiett ...

Sulla legge elettorale la maggioranza troverà un accordo e anche se Italia Viva è contraria all’ipotesi di un sistema proporzionale, non servirà l’aiuto di Forza Italia per far passare la riforma. Ne ...La riduzione dei parlamentari da 630 a 400 alla Camera e da 315 a 200 al Senato è solo l’espressione dell’antiparlamentarismo dei Cinque Stelle che hanno fatto della demagogia la loro identità proiett ...