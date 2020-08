L’Arsenal licenzia 55 persone per rinforzare la squadra: “dobbiamo restare in Champions” (Di giovedì 6 agosto 2020) licenziarne 55 per prenderne uno. Solo che quell’uno è l’esterno del Chelsea Willian, e costa carissimo. I tagli necessari alla sostenibilità economica dell’Arsenal sono invece tutte figure dirigenziali di medio e basso profilo (tranne qualche clamoroso esempio), con stipendi umani. Insomma in Premier è scoppiato un bubbone: il club londinese licenzia 55 persone per poter permettersi l’acquisto di calciatori miliardari. In una dichiarazione rilasciata appena quattro giorni dopo aver vinto la Coppa d’Inghilterra, l’Arsenal ha affermato che i licenziamenti avrebbero assicurato l’adattamento a un mondo post-pandemia, visto che le principali fonti di reddito si erano ridotte “in modo significativo”. Tra i sacrifici fa un certo scalpore la riduzione ... Leggi su ilnapolista

