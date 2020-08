La figlia di Roberta Ragusa costretta a rivendicare il suo diritto al sorriso e a partecipare ai concorsi di bellezza (Di giovedì 6 agosto 2020) All’indomani della vittoria al concorso Miss Grand Prix on the web 2020 svoltosi a Pescara, Alessia Logli – figlia di Roberta Ragusa, la donna scomparsa il 13 gennaio 2012 da San Giuliano Terme, comune in provincia di Pisa – è costretta a rilasciare un’intervista per rivendicare il suo diritto a sorridere e a vivere una vita normale, visti i continui attacchi che subisce sui social network e che sono legati al suo passato. LEGGI ANCHE > Alessia Logli, la figlia di Roberta Ragusa, risponde alle critiche dei social Ora, la ragazza ha 19 anni e si è fatta una propria idea sulla vicenda che, otto anni fa, ha sconvolto la sua vita familiare. In più occasioni si è detta sicura che il ... Leggi su giornalettismo

