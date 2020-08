Insigne ha ottenuto il via libera per forzare un po’ in vista del Barcellona (Di giovedì 6 agosto 2020) Lorenzo Insigne continua la sua corsa contro il tempo per provare a essere in campo, sabato, contro il Barcellona. Il capitano sta meglio. Ieri ha effettuato una lunga sessione di terapie e poi lavoro personalizzato sia in palestra che in campo. Il dolore è attenuato e adesso Insigne è stato autorizzato a spingere un po’. Lo scrive Repubblica Napoli. “Il giocatore di Frattamaggiore non sente più dolore e ha ottenuto il via libera per forzare un po’, nella speranza che l’infiammazione all’adduttore continui a regredire e che non ci siano delle ricadute. Gattuso sta monitorando da parte sua la situazione con grande attenzione, in attesa della verifica decisiva che è in programma durante la rifinitura di domani mattina, allo stadio ... Leggi su ilnapolista

