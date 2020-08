In un giorno raddoppiano i contagi e i morti. Mantova fa la differenza (Di giovedì 6 agosto 2020) Maria Sorbi I positivi sono 384, le vittime 10. La Valle d'Aosta è l'unica Regione senza nuovi casi L'azienda stava puntando il tutto e per tutto su questi mesi di caldo: specializzata nella produzione di meloni e angurie, la ditta Francescon di Rodigo, in provincia di Mantova, aveva rimpinguato personale e logistica. Ma è stata fermata da uno dei più grossi focolai che si sono sviluppati in questo periodo nel Nord Italia: 97 i lavoratori risultati positivi ai test. A maggio il titolare dell'azienda agricola si era preparato alla riapertura e aveva assunto alcuni operai e il titolare di una ditta di allestimento e logistica costretta a chiudere a causa della crisi economica determinata dal Covid. «Tutti gli anni diamo lavoro a centinaia di persone - aveva spiegato Bruno Francescon ai microfoni di TeleMantova - il ... Leggi su ilgiornale

carmentpf : @Andrea10179859 @FrancescoLollo1 Immagino i poveracci che devono andare a lavoro e non riescono xchè da un giorno a… - giuleu : RT @MarcoPonti10: Metà delle ferrovie europee sono a semplice binario, e sicurissime. Portano fino a 84 treni al giorno. Con 36 treni si fa… - PazzoPerDomani : RT @MarcoPonti10: Metà delle ferrovie europee sono a semplice binario, e sicurissime. Portano fino a 84 treni al giorno. Con 36 treni si fa… - MarcoPonti10 : Metà delle ferrovie europee sono a semplice binario, e sicurissime. Portano fino a 84 treni al giorno. Con 36 treni… - lostinmjdreams : RT @SupportRossi46: Al posto di levare le repliche di quella cacata del segreto le raddoppiano togliendo #daydreamer che fa ogni giorno asc… -