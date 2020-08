Google Play Music chiude ad ottobre (Di giovedì 6 agosto 2020) Lo scorso martedì, in un post pubblicato sul blog di YouTube, Google ha fatto capire che porterà avanti i suoi sforzi per convincere gli utenti a “migrare” da Google Play Music a YouTube Music, un chiaro indizio che la seconda applicazione sostituirà la prima. Negli ultimi mesi, Google ha aggiornato YouTube Music con nuove funzionalità … Leggi su periodicodaily

Google ha annunciato che YouTube Music prenderà il posto di Google Play Musica entro dicembre 2020. Gli utenti avranno tempo fino ad allora per trasferire su YouTube Music le proprie raccolte musicali ...Lo scorso martedì, in un post pubblicato sul blog di YouTube, Google ha fatto capire che porterà avanti i suoi sforzi per convincere gli utenti a “migrare” da Google Play Music a YouTube Music, un chi ...