Giulia e Andre crisi, parla la De Lellis: “Non è un periodo semplice, poi inquadra la Playstation di lui e…” (FOTO) (Di giovedì 6 agosto 2020) Da giorni si vocifera in merito alla crisi tra Giulia e Andrea. A rompere il silenzio sulla questione ci ha pensato, finalmente, la De Lellis, Attraverso le Instagram Stories, infatti, la protagonista ha fatto un chiarimento. Giulia ha spiegato cosa sta accadendo tra lei e il suo fidanzato ed ha esortato le persone che la seguono a non credere esattamente a tutto ciò che viene detto sul web e sui giornali. Andiamo a vedere che cosa è emerso. Il chiarimento di Giulia sulla crisi con Andrea Giulia De Lellis ha pubblicato delle IG Stories nelle quali ha fatto chiarezza sulla crisi con Andrea. Tutti i siti di gossip, ormai, non fanno altro che parlare di ... Leggi su kontrokultura

letterstohaz : Giulia che tranquillizza dicendo che la play è intatta pure l’armadio di Andre, ma sono tutte e due in un momento triste... #damellis - Monic33644074 : @amelia8389 @Like29412173 Senti carina con me fai poco la fenomena che sei la prima troll di tutto twitter pensi su… - ELISABE60448893 : @Antonie34106935 @amelia8389 Quindi Andre ha detto una cazzata.. E Giulia è consente e bugiarda anche lei?? - giulia_henning : @andre_assalin KAKJAJAJSKSKSK rosa da rola vsf - zezinhodarua7 : @tentandodormi @chocotonir ue n era pra responder o andre q vai leva a giulia pra fsze piercing com a carol junto?? -