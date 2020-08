Gabriel Garko NON sarà al Grande Fratello Vip, arriva la smentita (Di giovedì 6 agosto 2020) Nella giornata di oggi era spuntato il nome di Gabriel Garko come possibile concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip. La news, diffusa da IsaeChia, era stata lanciata a corredo di un video nel quale Patrizia De Blanck sembrava non solo ufficializzare la sua presenza nella Casa del GF Vip 5 ma avanzava anche... L'articolo Gabriel Garko NON sarà al Grande Fratello Vip, arriva la smentita proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

benjisjuliet : RT @ahoy_boy98: Il cast del #GFVIP 5 comincia a prendere forma (e che forma!) con i primi 5 nomi (e che nomi!) praticamente ufficiali: - P… - SondaggiQ : SONDAGGIO DI MERCOLEDÌ 6/9 Il #GFvip di #Signorini partirà il 14 settembre su Canale5 e il cast sta iniziando a pre… - blogtivvu : Gabriel Garko NON sarà al Grande Fratello Vip, arriva la smentita - marghemickey : RT @Iperborea_: Patrizia De Blanck, nei panni di Mara Venier, ha spoilerato il cast del GFVip, ovvero se stessa (chissà se ci sarà anche la… - 25e82c1a95c1496 : RT @ahoy_boy98: Il cast del #GFVIP 5 comincia a prendere forma (e che forma!) con i primi 5 nomi (e che nomi!) praticamente ufficiali: - P… -