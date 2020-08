Francesca Cipriani in lingerie in strada: arrivano i vigili (Di giovedì 6 agosto 2020) Francesca Cipriani si è esibita in lingerie in strada per un calendario: arrivano i vigili ad interrompere lo shooting fotografico Francesca Cipriani in lingerie in strada deve aver urtato la sensibilità di qualcuno. La bella e procace bionda, con un décolleté più che generoso, passato tra le mani del chirurgo in più di un’occasione, è quasi finita nei guai. Impegnata in uno shooting fotografico, la Cipriani aveva indosso solo la lingerie sul ciglio di una strada. La situazione non è certo passata inosservata, considerato come qualcuno abbia chiamato i vigili, intervenuti sul posto. E’ ... Leggi su bloglive

