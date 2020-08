Esplosione Beirut: le risposte che pretendono i sopravvissuti e i parenti delle vittime (Di giovedì 6 agosto 2020) Beirut all'alba sembra una città devastata e rasa al suolo da un potentissimo terremoto. La conta dei morti e dei feriti non è ancora terminata, l'aria è piena di agenti tossici e chi può lascia la capitale. Un'Esplosione del genere (avvertita persino a Cipro e, all'interno del Libano, a decine di chilometri di distanza) non c'era mai stata neanche nel lunghissimo periodo di guerra civile. I sopravvissuti e i parenti di coloro che hanno perso la vita iniziano a fare domande, cui sarà urgente (...) - Attualità / Libano, Terrorismo, , Attentato, Esplosione, Beirut, Bomba Leggi su feedproxy.google

