Doppia preferenza, è legge la toppa per la Puglia (Di giovedì 6 agosto 2020) A tempo di record, il parlamento ha convertito il decreto legge che introduce la Doppia preferenza di genere nelle elezioni regionali in Puglia e che il governo si era risolto a emanare appena sette giorni fa di fronte all’inerzia del consiglio regionale. Dopo l’approvazione della camera, ieri in senato i sì sono stati 149. Nessun non, ma 98 astenuti dall’opposizione che ha detto di condividere l’obiettivo (non così i rappresentanti del centrodestra in Puglia che hanno fatto ostruzionismo), ma di … Continua L'articolo Doppia preferenza, è legge la toppa per la Puglia proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

fattoquotidiano : “Il maschio è infedele, si accoppia con 4-5 donne e incassa il loro voto”, in Aula l’assurda teoria di Calderoli co… - pietroraffa : #Calderoli:'La doppia preferenza di genere danneggia il sesso femminile perchè il maschio è più infedele. L'uomo si… - elenabonetti : Il Senato ha approvato il dl sulla doppia preferenza in #Puglia per garantire la parità di genere nelle consultazio… - Irene_p2001 : RT @Iperbole_: #Calderoli: 'La doppia preferenza danneggia le femmine perché il maschio solitamente si accoppia con 4-5 donne, cosa che la… - vcaselli : RT @beabri: Prima del 2012, anno dell'introduzione della doppia preferenza di genere, le donne nei consigli comunali erano il 19,2%. Nei 7… -