Dom Serafini: esce “I Messaggeri dell’Abruzzo nel Mondo” (Di giovedì 6 agosto 2020) Dom Serafini in libreria con “I Messaggeri dell’Abruzzo nel Mondo”: due presentazioni insolite del nuovo lavoro a Pescara e Giulianova Due presentazioni insolite per il nuovo libro di Dom Serafini: “I Messaggeri dell’Abruzzo nel Mondo“. La prima svoltasi a Pescara il 25 luglio, la seconda a Giulianova il giorno dopo. L’aspetto insolito é stato rappresentato dalla presenza alla presentazione di… L'articolo Dom Serafini: esce “I Messaggeri dell’Abruzzo nel Mondo” Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

AiseStampa : ONORI AI 'MESSAGGERI DELL'ABRUZZO NEL MONDO' CON IL LIBRO DI DOM SERAFINI -

Ultime Notizie dalla rete : Dom Serafini

Corriere Nazionale

Dom Serafini in libreria con “I Messaggeri dell’Abruzzo nel Mondo”: due presentazioni insolite del nuovo lavoro a Pescara e Giulianova Due presentazioni insolite per il nuovo libro di Dom Serafini: “I ...Due presentazioni insolite per il nuovo libro di Dom Serafini: “I Messaggeri dell’Abruzzo nel Mondo“. La prima svoltasi a Pescara il 25 luglio, la seconda a Giulianova il giorno dopo. L’aspetto insoli ...