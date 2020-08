Delitto di via Poma: dopo 30 anni l’assassino di Simonetta Cesaroni è ancora ignoto (Di giovedì 6 agosto 2020) Chi ha ucciso Simonetta Cesaroni? dopo più di 20 anni è una domanda ancora senza risposta. La 21enne è stata uccisa il 7 agosto 1990, nel caldo pomeriggio di Roma, in via Poma, dove lavorava. Tre imputati diversi nel corso degli anni: Pietro Vanacore, Federico Valle e Raniero Busco, ma alla fine nessun colpevole. Il Delitto di via Poma: cos’è successo Simonetta Cesaroni, esperta contabile, quel pomeriggio di agosto ha raggiunto l’associazione in cui lavorava. Alle 17.30 un’ultima chiamata con un’amica, l’ultima volta in cui qualcuno ha parlato con la 21enne. Secondo l’autopsia, Simonetta è morta tra ... Leggi su thesocialpost

