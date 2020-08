De Zerbi: ” Berardi, Boga e Locatelli via? Solo per essere protagonsiti” (Di giovedì 6 agosto 2020) Roberto De Zerbi ha rilasciato un‘ intervista a La Gazzetta dello Sport, ha parlato di Berardi, Boga e Locatelli. Ecco le sue parole: “Sono tutti e tre pronti per il salto in una grande squadra, ma devono andare Solo per essere protagonisti. Non va bene accontentarsi, in quel modo si butta via il talento e la carriera. Le scelte sono determinanti e di treni ne passano tanti, non è vero che passa una volta e basta”. Foto:twitter Sassuolo L'articolo De Zerbi: ” Berardi, Boga e Locatelli via? Solo per essere protagonsiti” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

