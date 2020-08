Covid-19, quasi spento il focolaio di Mondragone: zero nuovi casi nel Casertano (Di giovedì 6 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMondragone (Ce) – E’ quasi “spento” il focolaio di Mondragone (Caserta), dove tra fine giugno ed inizio luglio scoppiò l’emergenza Coronavirus in un quartiere, noto come “Palazzi Ex Cirio”, abitato in massima parte da cittadini bulgari, perlopiù braccianti agricoli, molti dei quali arrivati dalla Bulgaria proprio in quei giorni. Il report pubblicato dall’Asl di Caserta certifica che sono ormai quattro i positivi attuali a Mondragone, con 98 persone guarite; di queste oltre una settantina facevano parte del focolaio sviluppatosi un mese fa ai Palazzi Ex Cirio, mentre gli altri erano rimasti contagiati tra marzo e aprile. Si va spegnendo anche il focolaio di Conca ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Covid quasi Coronavirus mondo: quasi 19 milioni i casi. Germania, test per chi arriva da zone a rischio La Stampa Effetto Covid, utile in calo di quasi il 30 % nel primo semestre per il Gruppo Cassa

Il consiglio di amministrazione della Cassa di Ravenna Spa, capogruppo dell’omonimo privato ed indipendente gruppo bancario presieduto da Antonio Patuelli, ha approvato i bilanci del primo semestre 20 ...

Regione Umbria vara piano per riorganizzazione e potenziamento rete assistenziale

Di questi, quasi dodici saranno destinati all’assunzione ... dodici in totale nell’emergenza Covid, saranno riutilizzate anche in questa fase nel numero di almeno sei. Sarà sviluppata anche ...

