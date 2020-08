Calciomercato: le mosse di Juve, Napoli e Lazio (Di giovedì 6 agosto 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: #Juventus, escono in 6. #Napoli: il sogno è #Boga. Tripletta #Lazio: con #DavidSilva anche #Fares e #BorjaMayoral https://… - Gazzetta_it : #Juventus, escono in 6. #Napoli: il sogno è #Boga. Tripletta #Lazio: con #DavidSilva anche #Fares e #BorjaMayoral… - CasaMilan_it : Finita la stagione, è ora di concentrarsi sul mercato. #Maldini e #Massara stanno già operando: ecco il programma e… - sportli26181512 : Lazio, casa in centro e aero privato: le mosse di Tare per convincere David Silva: A Formello sperano in David Silv… - CentotrentunoC : #Calciomercato ???? | Concluso il campionato, in casa #Cagliari è giunto il momento di pensare solo alle prossime m… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato mosse Juve, ecco i 6 in uscita. Napoli: sogno Boga. Lazio: non solo David Silva... La Gazzetta dello Sport Calciomercato Milan, insidia Atalanta: trattativa col centrocampista

L’Atalanta – stando a quanto scritto da Schira – sarebbe in trattativa con l’Espanyol per Marc Roca, centrocampista che piace parecchio anche al Milan E’ sempre più importante la concorrenza per Marc ...

Alaba Inter, Hoeness: "I club che vorrebbe lui non si sono ancora mossi"

Dopo 10 anni di carriera strepitosa, l'avventura di David Alaba al Bayern Monaco potrebbe essere vicina alla conclusione. L'austriaco ha un contratto in scadenza a giugno 2021 che con ogni probabilità ...

L’Atalanta – stando a quanto scritto da Schira – sarebbe in trattativa con l’Espanyol per Marc Roca, centrocampista che piace parecchio anche al Milan E’ sempre più importante la concorrenza per Marc ...Dopo 10 anni di carriera strepitosa, l'avventura di David Alaba al Bayern Monaco potrebbe essere vicina alla conclusione. L'austriaco ha un contratto in scadenza a giugno 2021 che con ogni probabilità ...