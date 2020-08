Beirut, l’esplosione colpisce la sala parto mentre sta per partorire: il piccolo George nasce sano (Di giovedì 6 agosto 2020) A circa due chilometri dal porto di Beirut, all’ospedale Saint George, una donna è in sala parto, circondata dal personale sanitario, e sta per mettere alla luce il proprio figlio. All’improvviso, però, le finestre dalla stanza vanno in frantumi a causa dell’esplosione che in Libano ha provocato più di 130 morti. Il figlio, che ha preso il nome di George, nascerà lo stesso di lì a un paio d’ore. L'articolo Beirut, l’esplosione colpisce la sala parto mentre sta per partorire: il piccolo George nasce sano proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

